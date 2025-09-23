Che Meraviglia l'anniversario di Santoni!

U n anniversario importante per Santoni che, come è giusto che sia, va festeggiato in grande stile, o forse in questo caso sarebbe meglio dire “con grande stile”. La maison svela ai propri affezionatissimi clienti la collezione tributo Meraviglia, un omaggio all’heritage artigianale e all’arte di creare bellezza. Una gamma che comprende icone maschili e femminili, che sarà disponibile in boutique dal 23 settembre presso i flagship Santoni Milano Montenapoleone e Santoni New York Madison, e ovviamente online. La collezione Meraviglia di Santoni. guarda le foto Una collezione meravigliosa. La Meraviglia brilla di eleganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

