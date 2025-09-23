Che fine ha fatto la Mehari di Giancarlo Siani? Ecco dove si trova oggi e perché corre ancora

C’è una macchina che è entrata, suo malgrado, nella storia italiana contemporanea. Si tratta della Citroën Mehari verde di Giancarlo Siani. La vettura riconoscibilissima è quella a bordo della quale il giornalista è stato ucciso il 23 settembre 1985. Ora, si trova a San Giorgio a Cremano, a Villa Bruno, in quella che è stata chiamata la “Sala della Mehari di Giancarlo Siani – Sala della Memoria”. Dalla pagina della Fondazione Siani leggiamo: “ Verde, scoperta, senza sportelli né tetto. A bordo della sua Mehari, Giancarlo è stato ucciso la sera del 23 settembre 1985. Da allora è diventata un simbolo, un gancio della memoria. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Che fine ha fatto la Mehari di Giancarlo Siani? Ecco dove si trova oggi (e perché corre ancora)

In questa notizia si parla di: fine - mehari

Piogge e maltempo con la perturbazione atlantica: le previsioni meteo del fine settimana ? - facebook.com Vai su Facebook

GIANCARLO SIANI: il FAI dedica un reading al giornalista napoletano nella Biblioteca di Villa Bruno, luogo che ospita la sua MEHARI verde; Microlino Spiaggina, al Salone di Parigi il quadriciclo elettrico si rifà il look; La Mehari di Giancarlo Siani verrà spostata: ecco dove andrà.

Inter, che fine ha fatto Jovetic? - É stato presentato come il calciatore che avrebbe dovuto capovolgere le sorti dell'attacco dell'Inter, il giocatore che avrebbe fatto innamorare il raffinato pubblico del Meazza, e invece Stevan ... Riporta calciomercato.com