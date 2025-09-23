Che cos'è la doppia idratazione | arriva dal Giappone il segreto per una pelle sana

Dal Giappone arriva il trend della doppia idratazione che promette di regalare una pelle luminosa e perfettamente detersa: è l'ideale quando arriva il freddo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: doppia - idratazione

Ricominciare dai gesti semplici. Daily Ritual unisce in un solo kit i due principi alla base della skincare giapponese: la doppia detersione e la doppia idratazione. Perché la pelle non ha bisogno di molto, ma di ciò che è giusto. Texture stratificabili Formule - facebook.com Vai su Facebook

Come fare doppia idratazione, il segreto per una pelle sana anche d'inverno - Quando arriva il freddo e la pelle del viso tende a seccarsi di più, serve un boost di idratazione. Riporta youmedia.fanpage.it

Doppia detersione, cos’è e come farla - Negli ultimi anni, la doppia detersione del viso è diventata una delle tendenze più discusse nel mondo della skincare, con migliaia di video tutorial e raccomandazioni che circolano sui social media. Si legge su donnamoderna.com