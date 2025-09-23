Che aiuto danno ai bambini di Gaza? Cerno sbugiarda la violenza ProPal

Interpellato al Tg4 dalla conduttrice Stefania Cavallaro, riguardo ai tafferugli scoppiati a Milano durante la manifestazione pro Gaza del 22 settembre, il direttore del Tempo Tommaso Cerno ha commentato: «La forma e la sostanza: ci hanno presentato la manifestazione dei Propal come la manifestazione dei pacifisti. Hanno messo a ferro e fuoco la città di Milano, meno male che erano pacifisti!». E il direttore precisa: «Pensa se un giorno, per sbaglio, ci mandano in piazza i violenti. Che cosa succede. Io li ho chiamati gli SpaccaPal perché hanno spaccato tutta la stazione. Ma secondo me hanno anche stancato, stancato con questa ipocrisia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Che aiuto danno ai bambini di Gaza?". Cerno sbugiarda la violenza ProPal

