ChatGPT scappa da Microsoft Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI

La società americana produttrice di chip Nvidia ha annunciato che investirà 100 miliardi di dollari, circa 85 miliardi di euro, in OpenAI, la startup creatrice di ChatGPT. L'accordo prevede la fornitura di chip da parte della prima alla seconda, in cambio di una ricca partecipazione all'interno dell'assetto proprietario dell'azienda. Si tratta di uno degli investimenti più importanti mai ricevuti da OpenAI, e sembra avere un obiettivo preciso: staccarsi da Microsoft. L'azienda di Bill Gates è stata la prima a investire dopo l'esplosione di ChatGPT, ma ora la sua presenza è diventata troppo ingombrante.

