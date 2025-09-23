Charlie Chaplin rivive a Lauro con lo spettacolo L’Uomo dietro la Maschera

Avellinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio emozionante tra genio e fragilità: Charlie Chaplin: L’uomo dietro la maschera, lo spettacolo firmato Il Demiurgo, andrà in scena domenica 28 settembre alle ore 19:00 nella splendida cornice di Palazzo Pignatelli a Lauro.Scritto da Franco Nappi ed Emilia Esposito, con la regia dello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: charlie - chaplin

Il regista che ci avvicina a un altro charlie chaplin

Proiezione Il grande dittatore di Charlie Chaplin

Charlie Chaplin rivive a Lauro con lo spettacolo “L’Uomo dietro la Maschera”; La II Edizione della Rassegna Teatrale di “Ammuina”; Mutu rivive la sua esperienza alla Juve | Ti rendi conto immediatamente del peso della maglia non viene lasciato nulla al caso Su Openda e Zhegrova….

Cerca Video su questo argomento: Charlie Chaplin Rivive Lauro