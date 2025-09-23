Charlie Chaplin rivive a Lauro con lo spettacolo L’Uomo dietro la Maschera
Un viaggio emozionante tra genio e fragilità: Charlie Chaplin: L’uomo dietro la maschera, lo spettacolo firmato Il Demiurgo, andrà in scena domenica 28 settembre alle ore 19:00 nella splendida cornice di Palazzo Pignatelli a Lauro.Scritto da Franco Nappi ed Emilia Esposito, con la regia dello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
