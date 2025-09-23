Charlene di Monaco osa con la schiena nuda | abito da 3mila euro e diamanti
Charlene di Monaco ha letteralmente incantato tutti alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. La Principessa, senza suo marito Alberto, ha indossato un sofisticato abito bianco di Elie Saab e ha osato svelare la schiena nuda. Charlene di Monaco seduce con l’abito di Elie Saab. Charlene di Monaco ha fatto scalpore alla 69esima cerimonia del Pallone d’Oro, che celebra il meglio del calcio mondiale. Sul red carpet del Théâtre du Châtelet di Parigi, la moglie di Alberto di Monaco, ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti, lasciandoli senza fiato. Charlene ha sfoggiato forse il suo miglior look del 2025, indossando un raffinato abito da sera di Elie Saab, che si sta rivelando il suo brand preferito del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it
