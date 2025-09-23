Charlene di Monaco lascia il segno alla cerimonia del Pallone d’Oro
La serata era dedicata ai campioni di calcio, ma a rubare la scena lunedì 22 settembre, alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro, è stata Charlene di Monaco. Charlene di Monaco brilla alla cerimonia per il Pallone d’Oro. La principessa è arrivata al Théâtre du Châtelet, nel cuore di Parigi, avvolta in un lungo abito bianco che le lasciava la schiena scoperta, i capelli biondi acconciati in uno chignon retrò con un’unica ciocca libera e labbra rosse. Ultra glamour, perfetta per il ruolo che le era stato assegnato: consegnare il Premio Socrates, che quest’anno è stato consegnato alla Fondazione Xana, intitolata alla figlia di Luis Enrique, scomparsa all’età di 9 anni. 🔗 Leggi su Amica.it
Pallone d'oro 2025, pagelle look: Charlene di Monaco incanta (9), Buffon con una donna misteriosa (8), Guirassy in vestaglia (3) - Sul red carpet più atteso del calcio, i fuoriclasse e ospiti d'eccezione si sono giocati tutto davanti ai ...
