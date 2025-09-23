Charlene di Monaco inaugura l'autunno in total white | quanto costa l'abito bianco che ha incantato tutti

Look candido per la principessa, che con la sua innata eleganza e un outfit essenziale (perfettamente nel suo stile) ha confermato il potere del "less is more".

Charlène di Monaco sta scrivendo un nuovo capitolo del libro del suo stile? Ecco come la principessa monegasca sta adottando un look patinato, dopo anni di scelte di moda decisamente più audaci

14 anni fa il royal wedding di Charlene e Alberto di Monaco. E quella chiacchierata fuga della principessa…

Charlene di Monaco, sua figlia Gabriella sempre più potente. Anche nel look

Charlene di Monaco inaugura l'autunno in total white: quanto costa l'abito bianco che ha incantato tutti; Le Adidas Samba di Charlène di Monaco per la moda Primavera 2025; Charlene di Monaco trendy e chic, inaugura il Natale con un cappotto pied de poule.

Brigitte Macron e Charlene di Monaco, i look (coordinati) in omaggio al Principato. La première dame in Dior, Carolina fedele a Chanel. E ci sono anche i principini - Il rosso scelto da Charlène, princesse de Monaco, ha composto insieme al bianco scelto da Brigitte la bandiera del Principato. Come scrive ilmessaggero.it

L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco, la principessa indossa l'abito bianco, ma per giocare a golf - La moglie del principe Alberto di Monaco stravolge le regole, dimostrando che anche sul campo erboso si può osare l'abito bianco ... Scrive vanityfair.it