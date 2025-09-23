Champions League Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi
La partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre allo stadio Diego Armando Maradona, sarà vietata ai tifosi tedeschi. Lo ha stabilito il prefetto di Napoli, Michele di Bari, disponendo il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio. Il provvedimento è stato adottato “ su parere della Questura di Napoli e secondo quanto disposto in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso, in considerazione dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento per la rivalità tra le opposte tifoserie, già sfociata in gravi incidenti in occasione dell’incontro del 14 marzo 2023 disputato presso questo capoluogo”, sottolinea una nota della Prefettura di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: champions - league
