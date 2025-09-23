Champagne Experience 2025 Bologna diventa la capitale delle bollicine francesi

Gamberorosso.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

700 etichette, masterclass e banchi di assaggio, vigneron e grandi maison: a Bologna Champagne Experience il 5 e 6 ottobre. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

champagne experience 2025 bologna diventa la capitale delle bollicine francesi

© Gamberorosso.it - Champagne Experience 2025. Bologna diventa la capitale delle bollicine francesi

In questa notizia si parla di: champagne - experience

A Bologna una fiera dedicata alle bollicine francesi: è "Champagne Experience"

Champagne Experience, 5-6 ottobre 2025 Bologna; I produttori di Pellegrini SpA a Bologna Champagne Experience 2025 (5 e 6 ottobre); Champagne Experience 2025, Bologna capitale italiana delle bollicine d’Oltralpe.

“Champagne Experience 2025” debutta a BolognaFiere il 5 e 6 ottobre - (askanews) – Si svolgerà a BolognaFiere la prima edizione felsinea di “Champagne Experience”, in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Da askanews.it

champagne experience 2025 bologna“Champagne Experience” si terrà il 5 e il 6 ottobre a BolognaFiere - (askanews) – “Champagne Experience”, manifestazione di riferimento in Italia dedicata allo Champagne, si terrà il 5 e il 6 ottobre a BolognaFiere per la sua ottava edizione. askanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Champagne Experience 2025 Bologna