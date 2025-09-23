Cessione San Siro il giorno della verità si avvicina | svelata la data del verdetto definitivo

Ilnerazzurro.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cessione San Siro. Milano entra in una settimana cruciale per il futuro e la cessione di San Siro. Tra il 25 e il 29 settembre il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi definitivamente sulla delibera che prevede la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan. La giunta guidata da Giuseppe Sala ha già dato il via libera all’operazione, ma serve il voto dell’aula per chiudere un capitolo che si trascina da anni. Il nodo politico riguarda la tenuta della maggioranza in prima convocazione. Alcuni consiglieri potrebbero non presentarsi, facendo così mancare il numero legale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

cessione san siro giornoSan Siro, via libera ai lavori entro il 28 febbraio 2027 oppure salterà tutto - Ecco le clausole della delibera con cui la Giunta di Milano ha stabilito la vendita del Meazza a Milan e Inter. Lo riporta panorama.it

cessione san siro giornoFuturo San Siro, botta e risposta Marotta-Sala: "Non penso fosse una minaccia" - È attesa per il weekend, o al massimo all’inizio della prossima settimana, la votazione del consiglio. Riporta tuttomercatoweb.com

