Cesena co-capoluogo da venti mesi | Nessun giovamento per la città
Se per il sindaco Enzo Lattuca Cesena co-capoluogo (da fine gennaio 2024) sta cominciando a dar frutti in termini di maggior peso specifico, per il suo antagonista alle amministrative e capogruppo di FdI Marco Casali il piatto è vuoto. Capogruppo Casali, non vede alcun risultato? "In realtà uno sì: l’aumento dei costi della giunta. Lo status di co-capoluogo ha infatti consentito la nomina di due assessori aggiuntivi, il cui costo per le casse dei contribuenti cesenati ammonta a circa 140 mila euro. Questo è l’unico effetto concreto, insieme alla possibilità di garantire in consiglio comunale una rappresentanza dell’intero campo largo di sinistra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesena - capoluogo
Ecco altri 5 borghi romagnoli fuori dalle rotte turistiche più battute. Anche questi sono molto vicini a Rimini, massimo ad 1h30min di strada dal capoluogo. V___ questo borgo ha visto nascere la potenza dei Malatesta che governarono questo territorio per secol - facebook.com Vai su Facebook
L’hanno vista sulla autostrada A1, ma anche a Genova e pure al terminal dei traghetti sempre nel capoluogo ligure. Diventata virale sui social l'automobile ha catturato l'attenzione di automobilisti e passanti per il carico di bagagli – esterno e interno – scatena - X Vai su X
Cesena co-capoluogo da venti mesi: Nessun giovamento per la città; Inaugurata la nuova autostazione; Capitale della cultura, un protocollo con Cesena per creare un un comitato scientifico comune.
Cesena co-capoluogo da venti mesi: "Nessun giovamento per la città" - capoluogo (da fine gennaio 2024) sta cominciando a dar frutti in termini di maggior peso specifico, per il suo antagonista alle amministrative e capogruppo di ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Sostenibilità negli appalti pubblici: Cesena miglior capoluogo di provincia - Importante riconoscimento nazionale premia l’impegno del Comune di Cesena per una pubblica amministrazione sempre più sostenibile. Si legge su ilrestodelcarlino.it