Cesena co-capoluogo da venti mesi | Nessun giovamento per la città

Se per il sindaco Enzo Lattuca Cesena co-capoluogo (da fine gennaio 2024) sta cominciando a dar frutti in termini di maggior peso specifico, per il suo antagonista alle amministrative e capogruppo di FdI Marco Casali il piatto è vuoto. Capogruppo Casali, non vede alcun risultato? "In realtà uno sì: l’aumento dei costi della giunta. Lo status di co-capoluogo ha infatti consentito la nomina di due assessori aggiuntivi, il cui costo per le casse dei contribuenti cesenati ammonta a circa 140 mila euro. Questo è l’unico effetto concreto, insieme alla possibilità di garantire in consiglio comunale una rappresentanza dell’intero campo largo di sinistra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

