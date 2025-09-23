Cesare Cremonini rilascia in radio il singolo Alaska Baby e pubblica il video con immagini del tour negli stadi. Esattamente un anno fa Cesare Cremonini pubblicava Ora che non ho più te. Un anno di incredibili successi: è l’unico brano in Italia a non essere mai uscito dalla top 40 (FIMIGFK), rimanendo stabilmente in classifica per oltre un anno, un caso unico nel panorama musicale italiano contemporaneo a testimonianza di un successo che va oltre le mode e i tempi. È stato il brano più suonato dalle radio nelle ultime 52 settimane, ha conquistato il n.1 della classifica (fimiGFK) e il n.1 della classifica earone per 6 settimane, 2 certificazioni Platino con oltre 400. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Cesare Cremonini, in radio il singolo Alaska Baby, il video con le immagini del tour