Cervo resta impigliato in una rete e rischia di morire | salvato dai vigili del fuoco

Leccotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era rimasto impigliato in una rete e rischiava seriamente di morire di stenti e sofferenza nel giro di poco tempo. Per fortuna, una segnalazione giunta al comando provinciale dei vigili del fuoco gli ha salvato la vita.Protagonista della sfortunata vicenda un cervo di grosse dimensioni in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cervo - resta

Cervo entra nelle pertinenze di un ristorante e resta incastrato

Cervo sfonda una tettoia e resta incastrato in un locale: liberato

Cervo resta impigliato in una rete e rischia di morire: salvato dai vigili del fuoco; Si dimena imbizzarrito nel tentativo di liberarsi (VIDEO), giovane cervo impigliato in una rete: ''Se avvistate animali in difficoltà, ecco cosa fare''; Vestreno, cervo impigliato in una rete: lo salvano i Vigili del fuoco.

cervo resta impigliato reteCervo resta impigliato in una rete e rischia di morire: salvato dai vigili del fuoco - Il pronto intervento dei soccorsi ha permesso di liberarlo e di salvargli la vita ... Lo riporta leccotoday.it

Scappa ma borsello resta impigliato, dentro cocaina e 4mila euro - Nell'ambito di controlli sulla costa fermana, gli agenti della questura di Fermo hanno recuperato un borsello pieno di denaro, probabilmente provento di spaccio, e diverse dosi di cocaina. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cervo Resta Impigliato Rete