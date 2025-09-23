Cervia e Jelenia Gora un gemellaggio che guarda al futuro
Cervia e Jelenia Gora si conoscono bene: sono città gemelle dal 1976, e il prossimo anno festeggeranno mezzo secolo di amicizia ufficiale. Una ricorrenza importante, preparata anche con la missione che nei giorni scorsi ha portato una delegazione cervese nella città polacca della Bassa Slesia. A guidarla era Samuele De Luca, presidente del consiglio comunale di Cervia: "Un’occasione per rinsaldare rapporti, con Jelenia Gora c’è uno scambio continuo: da oltre vent’anni i loro giardinieri allestiscono alcune delle nostre rotonde con composizioni floreali che sono diventate parte dell’identità di Cervia Città Giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
