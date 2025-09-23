Certificazione di qualità per i Dipartimenti tecnico amministrativi di Asl Tse
Arezzo, 23 settembre 2025 – Per il terzo anno consecutivo i Dipartimenti tecnico amministrativi di Asl Toscana Sud Est hanno ottenuto la certificazione di qualità. Si tratta di sei settori di attività complessi e articolati, che hanno ottenuto il primo riconoscimento nel 2023, replicando nel 2024 e infine nel 2025 con la conferma, la scorsa settimana, da parte di Kiwa Cermet Italia della certificazione rilasciata nel 2023 con validità triennale. La Certificazione attesta che il Sistema di gestione per la qualità dell’azienda sanitaria Asl Toscana Sud Est è conforme alla norma UNI ISO 9001:2015 per quanto riguarda lo svolgimento dei processi aziendali di natura tecnico-amministrativa e di supporto alla erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: certificazione - qualit
