Di fronte al presidente Polci e al suo socio romano Di Paolo, l’ Ancona realizza a Castel di Lama un gran bel colpo di mano: prova convincente, due gol e tre punti, ma anche la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo quella di Termoli. Una vittoria limpida, conquistata non senza soffrire, di fronte a un avversario di ottima caratura, ma dimostrando quel carattere e quella maturità che erano emerse già nelle prove precedenti, anche se quella con l’Ostiamare, al debutto, era andata di traverso a Gelonese e compagni. Stavolta l’Ancona ha costruito, creato, inventato e realizzato, incassando l’ennesimo gol all’incrocio senza nessuna responsabilità di Salvati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cericola soddisfatto:: "C’è grande unità"