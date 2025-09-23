L’assessora ai servizi educativi Carlotta Artusi (foto in alto a sinistra) interviene sul taglio delle ore di educatori nelle scuole: "Le famiglie hanno pienamente ragione. Stiamo cercando le risorse e cercheremo di fare una variazione di bilancio a novembre". Sulle cause, l’assessora punta il dito verso chi l’ha preceduta: "La programmazione dell’ultimo anno scolastico è stata fatta dai vecchi amministratori, sono state concesse moltissime ore e le risorse a bilancio si sono esaurite con il secondo semestre. Per questo nuovo anno scolastico ci siamo ritrovati senza fondi". Dunque responsabilità della giunta precedente, guidata sempre dalla sindaca Milena Garavini, che era anche detentrice della delega al bilancio, ma che vedeva alle politiche educative la vicesindaca Sara Pignatari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cerchiamo fondi per rimediare a novembre"