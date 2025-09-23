C’era una volta il dominio africano sul mezzofondo | tra antidoping e soldi è cambiato tutto

Era dal 1987, anno della seconda edizione dei Mondiali di atletica, che nemmeno una medaglia del mezzofondo è finita al colo di un atleta africano, su distanze che vanno dai 1.500 ai 10.000 metri. L’Equipe la definisce “una rivoluzione”, quella dei Mondiali di Tokyo, che, “a parte le complicate condizioni climatiche con l’umidità per le quali non tutte le nazioni si sono preparate allo stesso modo può essere spiegata da diverse ragioni”. Tanto per cominciare la pista viene un po’ snobbata, perché gli eventi come le grandi maratone pagano molto di più. Sono finiti i tempi in cui Paul Tergat, Haile Gebreselassie o Kenenisa Bekele passavano per il tartan prima di correre le maratone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

