Centrosinistra Schlein a alleati | no polemiche continuiamo a lavorare insieme

Ildenaro.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 set. (askanews) – “Dico alle altre forze della coalizione progressista: continuiamo a lavorare insieme, ne abbiamo bisogno”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla direzione del partito. “In queste regionali lo stiamo già facendo. Continuiamo a lavorare insieme, anziché indugiare in competizione tra di noi. Ogni minuto passato in polemiche tra noi o al nostro interno è comunque un minuto in meno speso a inchiodare il governo alle sue mancanze e alle sue divisioni. Dobbiamo vincere cercando di riaccendere una speranza in questo paese”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: centrosinistra - schlein

