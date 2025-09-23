Centrosinistra Schlein a alleati | no polemiche continuiamo a lavorare insieme

Roma, 23 set. (askanews) – “Dico alle altre forze della coalizione progressista: continuiamo a lavorare insieme, ne abbiamo bisogno”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla direzione del partito. “In queste regionali lo stiamo già facendo. Continuiamo a lavorare insieme, anziché indugiare in competizione tra di noi. Ogni minuto passato in polemiche tra noi o al nostro interno è comunque un minuto in meno speso a inchiodare il governo alle sue mancanze e alle sue divisioni. Dobbiamo vincere cercando di riaccendere una speranza in questo paese”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it