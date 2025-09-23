Centrosinistra Schlein a alleati | no polemiche continuiamo a lavorare insieme
Roma, 23 set. (askanews) – “Dico alle altre forze della coalizione progressista: continuiamo a lavorare insieme, ne abbiamo bisogno”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla direzione del partito. “In queste regionali lo stiamo già facendo. Continuiamo a lavorare insieme, anziché indugiare in competizione tra di noi. Ogni minuto passato in polemiche tra noi o al nostro interno è comunque un minuto in meno speso a inchiodare il governo alle sue mancanze e alle sue divisioni. Dobbiamo vincere cercando di riaccendere una speranza in questo paese”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: centrosinistra - schlein
Campania, vertice tra Conte, Schlein e De Luca: parte il confronto per il candidato del centrosinistra
Regionali, tra inchieste e veti ora il centrosinistra rischia: i nodi di Schlein
"Il campo largo con De Luca è un autogol": intellettuali e militanti del centrosinistra scrivono a Schlein e Conte
Centrosinistra, #Schlein agli alleati: no alle polemiche, continuiamo a lavorare insieme - facebook.com Vai su Facebook
Il centrosinistra insorge contro la presenza a #Rai1 di Giorgia #Meloni. La segretaria Pd Elly #Schlein attacca: "Meloni parla di pasticcini a Domenica In e non di Gaza". Alleanza Verdi e Sinistra: "Superato il limite della decenza". "Uno show di regime" per il - X Vai su X
Centrosinistra, Schlein a alleati: no polemiche, continuiamo a lavorare insieme; Pd, l’appello di Schlein agli alleati: lavoriamo insieme, non aspettiamo l’ultimo minuto; Sp 72 chiusa al transito tra Lierna e Fiumelatte.
Centrosinistra, Schlein a alleati: no polemiche, continuiamo a lavorare insieme - (askanews) – “Dico alle altre forze della coalizione progressista: continuiamo a lavorare insieme, ne abbiamo bisogno”. Segnala askanews.it
DOPO LE REGIONALI/ Conte-Schlein, gli alleati “per forza” che si preparano a perdere nel 2027 - Il centrosinistra resta diviso: Conte e Schlein alleati per necessità ma nemici per identità. Si legge su ilsussidiario.net