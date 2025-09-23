Centro storico sotto restauro | lavori in corso per la chiesa di San Francesco e la cappella dell’Infermeria

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partiranno a breve i lavori di restauro della chiesa di San Francesco e della cappella dellInfermeria. Un intervento atteso da anni e finanziato con oltre 1,4 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, che segna un nuovo passo nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico cittadino.“Già nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

