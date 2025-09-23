Centro storico sotto restauro | lavori in corso per la chiesa di San Francesco e la cappella dell’Infermeria
Partiranno a breve i lavori di restauro della chiesa di San Francesco e della cappella dell’Infermeria. Un intervento atteso da anni e finanziato con oltre 1,4 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, che segna un nuovo passo nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico cittadino.“Già nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: centro - storico
Degrado in centro storico, uomo nudo in mezzo alla gente. “Troppe risse e bivacchi”
Filodiffusione in centro storico, i residenti la bocciano: “Creerà solo disturbo”
Sospetto via vai e segnalazioni dei cittadini: arrestato pusher nel centro storico
Corteo pro-Gaza nel centro storico di Matera al grido di «restiamo umani» - News - X Vai su X
Mercato Internazionale Arezzo 10/11/12 ottobre 2025 centro storico di Arezzo dal 10 al 12 ottobre torna il @mercatointernazionalearezzo Non perdere la diciannovesima edizione del Giro del mondo del gusto ad Arezzo arrivano sapori, profumi - facebook.com Vai su Facebook
Osimo: al via il restauro dei reperti archeologici sotto il loggiato; Lavori per milioni di euro nel centro storico di San Miniato; Eccezionale ritrovamento archeologico nel centro storico di Trento.
Napoli, tornano a splendere due antichi affreschi in centro storico - Il rischio, anche immediato, era che fossero irrimediabilmente rovinati. Secondo napoli.repubblica.it
Giubileo, fine del restauro: la fontana dei Quattro fiumi risplende a piazza Navona - La grande scogliera di travertino, con le sue monumentali statue marmoree che circondano l’obelisco granitico, ora risplende nell'acqua della bianca vasca che domina piazza Navona da quasi 400 anni. Lo riporta ilmessaggero.it