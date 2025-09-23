Centro Famiglie dell’Unione Ecco tutte le iniziative
Calendario fitto di appuntamenti quello presentato ieri mattina dal Centro delle Famiglie dell’ Unione faentina nel corso di una conferenza stampa. Gli appuntamenti accompagneranno famiglie, mamme, papà e bambini da settembre a gennaio. Primo appuntamento quello inserito nella Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, quest’anno dedicata al tema ’Priorità allattamento: creare reti sostenibili’. L’evento faentino principale sarà la Festa dei Bambini, sabato 27 settembre dalle 16 alle 19, nell’area degli ex Salesiani di Faenza che per un pomeriggio si trasformerà da parcheggio a spazio dedicato al gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
CENTRO PER LE FAMIGLIE - CENTRO IN FESTA Il Centro per le Famiglie - Unione Terra di Mezzo aspetta tutti per un momento conviviale di festa con le famiglie. ? Sabato 27 settembre Ore 15.00 Centro per le Famiglie, Via Colombo 100, Zurco (Cadelb
