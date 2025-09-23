centro elianto tra musica e aiuto compiti

Dopo la pausa estiva, da ottobre il Centro Giovani ‘Elianto’ di Predappio tornerà a riempirsi di vita. Lo spazio in zona del Foro Boario, gestito dal Teatro delle Forchette, in collaborazione con il Comune e Media partner: 140 il Resto del Carlino, sarà aperto da ottobre a giugno ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Spiega il sindaco, Roberto Canali: "Si tratta di un punto d’incontro per bambini, ragazzi e famiglie, dove studiare, leggere, disegnare, giocare e trascorrere del tempo con gli amici". Aggiunge l’assessora alla cultura, Veronica Bevacqua: "Il Centro tornerà anche ad ospitare, per la stagione 20252026, una ricca proposta di attività musicali, supporto nello studio, apprendimento dell’inglese, fumetto e scacchi, confermando la sua vocazione di luogo vivo, creativo e inclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

