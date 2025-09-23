Centro Dorso torna la rassegna Maratona di lettura
Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 16.30, il Centro Dors o ripropone il tradizionale appuntamento con la Maratona di lettura. Giunta alla XI edizione, l’iniziativa questa volta proporrà ai giovani e all’opinione pubblica la lettura collettiva di brani tratti da “ L’Irpinia, i suoi monti, le sue valli e le sue tradizioni di civiltà e di cultura nel ricordo di Giustino Fortunato ”, a cura di Salvatore Pescatori. Giustino Fortunato (1848-1932), tra i padri fondatori del meridionalismo, fu anche appassionato escursionista e amante della montagna. Socio della sezione napoletana del Club alpino italiano fin dalla sua fondazione, considerò la conoscenza geografica, oltre che storica, del territorio meridionale il punto di partenza per la comprensione della realtà concreta del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
A cento anni dalla pubblicazione de “La rivoluzione meridionale”, il Centro di ricerca Guido Dorso di Avellino organizza un seminario di studi sull’attualità del pensiero del grande meridionalista avellinese. Il seminario, che si terrà il prossimo 4 aprile alle or - facebook.com Vai su Facebook
