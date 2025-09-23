Centomila sim per colpire l’Onu? Il complotto scoperto dal Secrete Service

Il Secret Service statunitense ha smantellato una vasta rete di dispositivi elettronici collocati nell’area metropolitana di New York, utilizzati per lanciare minacce telefoniche contro alti funzionari del governo americano. L’operazione, condotta dall’unità di protezione avanzata dell’agenzia, ha portato alla scoperta di oltre 300 server di sim e 100.000 schede collegate, distribuite in diversi siti strategici. Secondo le prime analisi forensi, questi dispositivi non si limitavano a veicolare telefonate anonime e criptate, ma erano in grado di condurre attacchi molto più gravi: bloccare torri cellulari, innescare operazioni di denial of service e facilitare comunicazioni clandestine tra attori ostili statali e reti criminali. 🔗 Leggi su Formiche.net

