Centauro morto dopo lo schianto | l' automobilista positivo al narcotest

Positivo al narcotest, in particolare ai cannabinoidi, è stato arrestato il 29enne coinvolto nell'incidente di domenica pomeriggio a Castel Venzago di Lonato costato la vita a Paolo Brignani, 55 anni. Il giovane, originario di Napoli, era alla guida della Renault Clio station wagon che in fase di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: centauro - morto

Auto contro moto, un morto. Centauro milanese la vittima

Incidente tra un'auto e una moto sulla Strada dei vivai: morto il centauro

Incidente tra un'auto e una moto sulla Strada dei vivai: morto il centauro di 26 anni

Ultim'ora e aggiornamento L'incidente tra auto e scooter è diventato tragedia, morto l'anziano centauro - facebook.com Vai su Facebook

Morto centauro, ci sarebbe una seconda auto coinvolta - X Vai su X

Esce in retro e non vede la moto: centauro sbalzato per 10 metri, morto sul colpo; ?? Centauro morto dopo lo schianto: l'automobilista positivo al narcotest; Centauro morto in uno schianto a Montelabbate.

Una vittima nello schianto fra moto e camion - SCANDICCI: Il giovane centauro ha impattato la motrice del mezzo pesante ed è morto sull'asfalto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari ... Da toscanamedianews.it

Terribile incidente nel Pesarese, schianto tra auto e moto: l'epilogo è tragico - Verso mezzogiorno di oggi, giovedì 18 settembre 2025, violento scontro tra un’auto e una moto, con la due ruote che è ... Scrive notizie.it