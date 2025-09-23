Cenere e mandorli | a Vibo Valentia la poesia civile di Michele Petullà per Gaza e per la pace

Giovedì 25 settembre, alle ore 18:15, lo storico Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia ospiterà la presentazione di Cenere e mandorli. Poesie per Gaza e per la pace, nuovo libro del poeta calabrese Michele Petullà, edito da Libritalia. Un evento che intreccia letteratura, memoria e impegno civile, portando al centro del dibattito cittadino il tema della pace attraverso la forza della parola poetica. La raccolta nasce come testimonianza e invocazione, unendo immagini di dolore e speranza. Nel titolo, la contrapposizione tra cenere – residuo di distruzione e vite spezzate – e mandorli – simbolo di rinascita e resilienza – racchiude l’essenza di un’opera che non si limita a raccontare ma diventa resistenza e responsabilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Cenere e mandorli”: a Vibo Valentia la poesia civile di Michele Petullà per Gaza e per la pace

