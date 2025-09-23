Cena con delitto | Morte all' ombra del tendone

La Foresta di Sherlock e Rispolina - Pizza&Food presentano il 3 ottobre: "La Cena con Delitto: Morte all'ombra del Tendone".  Nella Francia occupata del '44 un Circo si esibisce nelle piccole cittadine di provincia, un Mistero lo avvolge. Diventa Detective per una sera e scopri la verità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cena - delitto

