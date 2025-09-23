Celebrazioni visite guidate mostre e concerti | via alla festa di San Michele Arcangelo

MESAGNE - Preghiera e celebrazioni liturgiche si uniscono a un ricco programma di iniziative culturali, aperture straordinarie e momenti musicali. Il calendario degli eventi, a cura del Cenacolo Carmelitano, si svolgerà sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 settembre presso la Basilica del Carmine e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: celebrazioni - visite

2025 Vi proponiamo di seguito, il programma di visite guidate che si svolgeranno in occasione delle celebrazioni della festa patronale di Francavilla Fontana. Il programma della settimana della festa pa - facebook.com Vai su Facebook

Celebrazioni, visite guidate, mostre e concerti: via alla festa di San Michele Arcangelo; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 18 al 21 settembre 2025; La “Festa del Grano” anima Presicce-Acquarica dal 25 al 27 luglio: laboratori, mostre, proiezioni, gastronomia, artigianato, visite guidate e musica.

Celebrazioni, visite guidate, mostre e concerti: via alla festa di San Michele Arcangelo - Preghiera e celebrazioni liturgiche si uniscono a un ricco programma di iniziative culturali, aperture straordinarie e momenti musicali. Lo riporta brindisireport.it

Il Centro Cicogne di Racconigi festeggia 40 anni: weekend di celebrazioni tra storia e natura - Il Centro Cicogne di Racconigi raggiunge un traguardo importante e si prepara a celebrare quattro decenni di attività con un ricco programma di eventi nel weekend del 27 e 28 settembre. Da targatocn.it