Celebrazione San Pio e inaugurazione Anno sociale | una messa nel porticato dell’ospedale

Brindisireport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Si è tenuta questa mattina, nel porticato dellospedale Antonio Perrino di Brindisi, la celebrazione eucaristica in onore di San Pio da Pietrelcina, patrono tra l’altro dei volontari della Protezione civile, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno sociale 2025-2026.A presiedere la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: celebrazione - inaugurazione

