Ceccano partito il servizio di mensa scolastica
Nelle ore scorse è stato progressivamente attivato il servizio mensa pertutti gli istituti scolastici pubblici della città di Ceccano. Le classi dell’infanzia e le classi di primaria a tempo prolungato, da quest’anno, possono contare su un servizio primario di sostegno allo studio, gestito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: ceccano - partito
È partito l'anno formativo 2025-26 dell'azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro. Nelle sedi di Frosinone, Cassino, Isola del Liri e Ferentino hanno preso il via i corsi del primo secondo e terzo anno, mentre i quarti inizieranno lunedì prossimo, 29 settem - facebook.com Vai su Facebook
Ceccano, partito il servizio di mensa scolastica; Ceccano, 100 giorni con la bussola: Querqui traccia la rotta; Ceccano, parte il servizio scuolabus ma continuano le polemiche.
Morosi del servizio mensa: partite le ingiunzioni di pagamento - 720 euro nei confronti di otto famiglie che non hanno regolarizzato la loro posizione per il servizio mensa. Da ilrestodelcarlino.it
Partito il servizio di refezione scolastica a Caserta, distribuiti circa 1.800 pasti - 2024 nelle scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie a tempo pieno a Caserta. Riporta ilmattino.it