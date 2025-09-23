Ceccano partito il servizio di mensa scolastica

Frosinonetoday.it | 23 set 2025

Nelle ore scorse è stato progressivamente attivato il servizio mensa pertutti gli istituti scolastici pubblici della città di Ceccano. Le classi dell’infanzia e le classi di primaria a tempo prolungato, da quest’anno, possono contare su un servizio primario di sostegno allo studio, gestito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

