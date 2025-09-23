C' è uno straniero con un coltello al Ghetto L' allarme a Roma

In giorni di alta, altissima, tensione come questi. Giorni in cui le piazze sono invasi dai facinorosi e cresce l'odio contro israeliani ed ebrei, l'attenzione attorno al Ghetto di Roma è massima. Da due anni, ormai, il quartiere romano che storicamente accoglie le famiglie ebree della Capitale, un gioiello di integrazione e cultura nel cuore di Roma, è sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine. Il ministero ha rafforzato la sorveglianza, incrementando il numero di agenti che giorno e notte devono verificare che tutto sia a posto. Ed è anche per questo motivo che, oggi, una volante è riuscita a intervenire tempestivamente su segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato uno straniero sospetto aggirarsi tra le auto nei pressi del Portico di Ottavia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

