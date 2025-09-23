C' è un uomo armato di coltello nel Ghetto l' allarme fa scattare gli agenti Bloccato un uomo

Romatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo armato di coltello è stato bloccato nel Ghetto ebraico di Roma nella mattinata di oggi, 23 settembre. Secondo quanto ricostruito, gli agenti del distretto Trevi, allertati dai passanti, lo hanno fermato e sottoposto a controllo intorno alle 12:30. L'uomo, stando alle prime indiscrezioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomo - armato

Tensione a Caricamento: uomo armato di cocci di bottiglia semina il panico, ferito un carabiniere | Foto

Australia: uccide due poliziotti, è caccia a uomo armato

Giugliano, “Mi prendeva in giro”: uomo armato entra nel bar a piazza Matteotti

Australia: uccide due poliziotti, &#232; caccia a uomo armato - E' caccia in Australia ad un uomo di 56 anni, pesantemente armato, accusato di aver sparato e ucciso due agenti di polizia e averne ferito un terzo. Come scrive ansa.it

Auto su folla, si cerca un uomo armato - Oscilla sempre intorno ai 30 il numero dei feriti a Los Angeles, dove un'auto &#232; piombata sulla folla a East Hollywood. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Uomo Armato