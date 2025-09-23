C’è un comportamento dei gabbiani meno assurdo di quanto si pensa | adorano i parcheggi dei supermercati

Chi non si è mai chiesto perché i gabbiani, uccelli tipicamente associati al mare, siano così spesso avvistati nei parcheggi dei supermercati o lungo le strade trafficate? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il termine “gabbiano” è un po’ fuorviante. Gli uccelli della sottofamiglia Larinae, correttamente chiamati “gabbiani”, non vivono esclusivamente in prossimità del mare. Alcune specie, come il gabbiano americano reale e il gabbiano dal becco ad anello, si sono adattate a vivere anche nell’entroterra, lontano dalle coste. Ma cosa li attrae così tanto nei parcheggi? La risposta è semplice: cibo facile e un ambiente sorprendentemente simile al loro habitat naturale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

