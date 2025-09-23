C' è l' Aston Villa in crisi per il Bologna nell' esordio dei rossoblu in Europa League

Festeggiati i 150 anni dalla fondazione lo scorso anno, tra i club che diedero origine a fine ‘800 alla Football League e nel 1992 all’attuale Premier, l’Aston Villa costituisce una delle società storiche del calcio britannico, delle cui imprese memorabili si sta un po’ perdendo traccia. Sono. 🔗 Leggi su Today.it

Calciomercato Inter LIVE: l’Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Bonny!

Aston Villa ha invitato a firmare Bilal El Khanannous quest’estate

Lucas Digne ha intenzione di tenere conferenze contrattuali con Aston Villa “presto”

Caos Aston Villa: non solo Monchi, anche Emery aveva valutato l'addio https://tinyurl.com/46vn796p

Monchi cacciato dall'Aston Villa! L'ex ds della Roma, arrivato in Inghilterra nel 2023, è finito sotto accusa per la campagna acquisti e il pessimo avvio di stagione. Sotto accusa anche l'affare Sancho, che ha giocato finora solo 8 minuti in Premier #asroma

Bologna la lista Uefa Out Immobile Sulemana e Dominguez c' è Berna | le scelte di Italiano; Jackson Juve | è un nome reale per i bianconeri? Cosa c’è dietro queste voci tutta la verità sul suo possibile approdo a Torino Aggiornamenti.

Parte l'Europa League, Aston Villa, Porto e Roma in pole - Teorica favorita della manifestazione, la Roma approda all'Europa League dopo il successo in Conference nel 2022, la finale persa ai rigori col Siviglia nel 2023, la semifinale del 2024, i 16/i della ... Secondo ansa.it

Aston Villa-PSG, le probabili formazioni: Marquinhos c'è, verso la conferma Doué - Germain non deve abbassare la guardia nel ritorno dei quarti di finale, si gioca a Birmingham sul campo dell'Aston Villa che sogna l'impresa dopo il 3- Segnala tuttomercatoweb.com