CCNL 2022 24 | domani l’ottavo confronto su stipendi e buoni pasto le novità

Si riapre il negoziato per il rinnovo del contratto (CCNL) del personale scolastico. Il governo ha messo sul tavolo un aumento una tantum di 145 euro, che si aggiunge allo scatto medio di 150 euro lordi mensili. Restano però irrisolti nodi cruciali come i buoni pasto e un adeguamento salariale in linea con l’inflazione, temi . CCNL 202224: domani l’ottavo confronto su stipendi e buoni pasto, le novità .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Domani sciopero di 24 del personale di #Captrain L'azienda attraverso disposizioni unilaterali continua a calpestare i diritti dei lavoratori, travalicando quelle che sono le regole previste dal CCNL e degli accordi stipulati negli anni. Leggi il comunicato unitario:

Sanita': Filippi (Fp Cgil medici), in rinnovo Ccnl 2022-2024 usare 180 euro pronti - 'Usare subito in questo contratto ancora fortemente definanziato i circa 180 euro lordi procapite in ... Da ilsole24ore.com

Rinnovo CCNL docenti a ATA: aumenti e le novità. A che punto siamo - Il prossimo 24 settembre alle ore 11 si terrà un nuovo tavolo negoziale tra ARAN e le parti sociali per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca per il ... Scrive leggioggi.it