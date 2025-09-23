Cava il film proiezione e presentazione al Macello di Putignano

Il 14 ottobre 2024 veniva pubblicato CAVA dei temo babila, un album rimasto fuori dalle logiche degli store e streaming digitali: un viaggio da scoprire solo sfogliando il vinile, ascoltando il fruscio della puntina, lasciandosi trascinare in un racconto di gravine, boschi e ombre interiori. 🔗 Leggi su Baritoday.it



CAVA – Il Film: le prime proiezioni Prima di arrivare sul web il 14 ottobre, CAVA – il film sarà presentato in tre incontri speciali che uniscono proiezione, racconto e musica dal vivo. 7 ottobre – Ex Macello I MAKE, Putignano 9 ottobre – Accademia del Cin - facebook.com Vai su Facebook

