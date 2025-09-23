Catturato il boss Pino Piromalli il padrone di Gioia Tauro
AGI - Un'operazione condotta fin dalle prime ore della mattinata ha portato all'esecuzione di 26 misure cautelari in carcere. Tra gli arrestati, anche il boss Pino Piromalli. Il blitz, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) locale, è il risultato di un'indagine condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, supportato da Comandi Provinciali dislocati su tutto il territorio nazionale che ha colpito la cosca Piromalli, un'articolazione della 'ndrangheta calabrese. La procura: "Piromalli era il padrone di Gioia Tauro". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: catturato - boss
