Cattive abitudini alimentari il ruolo della ristorazione collettiva

Milano, 23 set. (Askanews) - Le cattive abitudini alimentari restano diffuse in Italia, secondo uno studio solo una persona su dieci nel nostro Paese consuma le cinque porzioni quotidiane di frutta e verdura raccomandate. In questo scenario la ristorazione collettiva gioca un ruolo importante, anche al livello della salute pubblica. Di questo si è discusso durante un evento organizzato dalla Pellegrini, storica azienda della ristorazione collettiva, alla Triennale di Milano nell'ambito della 24esima Esposizione internazionale. La cattiva alimentazione ha anche un peso economico: è stato calcolato che in Italia la perdita di produttività legata a sovrappeso e obesità ammonta a 97 miliardi di euro l'anno, con una perdita di PIL del 2,8%, oltretutto il nostro Paese è il secondo peggiore in Europa per obesità infantile e gli italiani vivono in media 2,7 anni in meno a causa del sovrappeso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cattive abitudini alimentari, il ruolo della ristorazione collettiva

In questa notizia si parla di: cattive - abitudini

Dress code alla Scala, Luca Formenton: “Il teatro è di tutti, ma giusto punire le cattive abitudini”

Il fisco punisce le cattive abitudini invece di promuovere alternative valide

Tra salsedine, cloro e cattive abitudini, la chioma si trasforma in paglia. Altro che filtri salva social: servono costanza, protezione e meno fesserie

? Sedentarietà e obesità sono argomenti sempre più al centro del dibattito: quante volte sentiamo parlare degli effetti negativi di uno stile di vita inattivo? La mancanza di attività fisica e le cattive abitudini alimentari possono compromettere seriamente la nost - facebook.com Vai su Facebook

Schermi a tavola, troppo fast food e poco pesce: lo studio (genovese) che certifica le cattive abitudini alimentari dei bambini https://ift.tt/fRQwHmY https://ift.tt/JACzdjt - X Vai su X

Cattive abitudini alimentari, il ruolo della ristorazione collettiva; Gaia Ciampaglia: l’educazione alimentare è “un pasTo alla volta”, perché sono proprio i piccoli passi quotidiani che portano a grandi risultati; Obesità infantile, un’emergenza sanitaria. Il ruolo cruciale di alimentazione e attività fisica.

Cattive abitudini alimentari, il ruolo della ristorazione collettiva - (Askanews) – Le cattive abitudini alimentari restano diffuse in Italia, secondo uno studio solo una persona su dieci nel nostro Paese consuma le cinque porzioni quotidiane di frutta e ... Come scrive askanews.it

Cattive abitudini alimentari: l'inchiesta "Sazi da morire" - Anteprima dell'inchiesta di Presa Diretta dedicata alle cattive abitudini alimentari e al racconto di quanto queste incidono sulla nostra salute. Scrive repubblica.it