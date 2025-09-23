Caterina Murino contro gli haters | Mi chiamano nonna attempata ma non ho una ruga

Ad agosto 2025 l'attrice ha dato alla luce il suo primogenito, Demetrio Tancredi: la criticano perché ha 47 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caterina Murino contro gli haters: "Mi chiamano nonna attempata, ma non ho una ruga"

A un mese dal parto, Caterina Murino racconta la gioia e la fatica di una maternità arrivata a 47 anni. L'attrice il 21 agosto 2025, a Parigi, ha dato alla luce il suo primo figlio, Demetrio Tancredi: «Volevo chiamarlo Gabriele ma ormai è il nome che si sente ovun

#caterina murino mamma a 47 anni: «La gravidanza dopo due aborti spontanei, ho preso 20 chili. Sui social mi dicono nonna attempata»

