Catanzaro bimbo chiama i carabinieri e salva la mamma | Aiuto papà la sta picchiando

Repubblica.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo è finito ai domiciliari. La donna, da quattro anni vittima di violenze fisiche e psicologiche, è stata accolta in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Il figlio chiama i Carabinieri durante l'aggressione: arrestato il padre nel Catanzarese - In casa aveva anche una pistola e munizioni, ora sequestrate.

"Correte, la sta massacrando di botte". Bimbo di 10 anni chiama i carabinieri e salva la madre dall'ira del padre - Il piccolo ha trovato il coraggio di uscire scalzo e in pigiama per gridare aiuto, sono intervenuti anche i vicini, poi l'arresto dell'uomo Un bambino di 10 anni ha forse salvato la vita a sua madre

