Catania tenta il furto di abbigliamento sportivo scoperto da un dipendente lo aggredisce

ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dei fatti. Un uomo di 35 anni, originario di Catania, ha cercato di impossessarsi di diversi capi di abbigliamento sportivo senza pagarli. Una volta scoperto, ha aggredito un dipendente del negozio per cercare di fuggire. L’episodio si è verificato presso il punto vendita ufficiale del Catania FC in via Vittorio Emanuele. L’uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per tentata rapina, restando comunque valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini della Digos. L’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata presso gli uffici della Digos della Questura di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, tenta il furto di abbigliamento sportivo, scoperto da un dipendente, lo aggredisce

In questa notizia si parla di: catania - tenta

Catania tenta di rimuovere le ganasce: denunciato in via Santa Sofia

Catania, finge di essere un agente immobiliare e tenta di vendere un terreno non suo

Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme

DAL RITO AL ROGO: TENTA UN RITO SATANIACO MA LA CASA VA A FUOCO. 71ENNE SALVATO DALLA POLIZIA DI STATO A #CATANIA Secondo una prima ricostruzione il 71enne avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico, ma, per cause a - facebook.com Vai su Facebook

Catania. Tenta di imbarcarsi su un volo presentando una carta d'imbarco falsa - https://ilmetropolitano.it/2025/09/20/catania-tenta-di-imbarcarsi-su-un-volo-presentando-una-carta-dimbarco-falsa/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Ex ultras tenta furto nel negozio del Catania: preso; Tenta di comprare uno smartphone dal valore di oltre 900 euro con un bancomat rubato: denunciata; Tenta un furto su un'auto in sosta in piazza Stesicoro, tunisino inseguito e arrestato.

Tenta di rubare abbigliamento e aggredisce commessa, denunciato - Protagonista di questa vicenda un 35enne catanese che è stato denunciato dalla Polizia di Stato per tentata rapina ai danni del punto vendita ufficiale del Catania FC, in via Vittorio Emanuele, ferma ... Segnala catanianews.it

Catania, ruba bancomat e tenta acquisti per oltre 900 euro: denunciata una donna di 32 anni - I carabinieri della stazione di Guardia Mangano hanno denunciato una donna di 32 anni, residente nel Messinese e di origini straniere, accusata di ricettazione ... msn.com scrive