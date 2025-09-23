Catania rinnovo fino al 2027 per Mimmo Toscano | la soddisfazione di Pelligra

Cataniatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo del contratto di mister Domenico Toscano al 2027. Ho grande fiducia in lui e nel suo staff e credo che andare avanti insieme sia la scelta giusta". Con queste parole il presidente del Catania, Ross Pelligra, annuncia il prolungamento dell'accordo con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catania - rinnovo

Catania, per Cicerelli rinnovo fino al 2027

Catania, rinnovo fino al 2027 per Mimmo Toscano: la soddisfazione di Pelligra; Catania, Pelligra annuncia il rinnovo di mister Toscano fino al 2027; Toscano prolunga.

catania rinnovo fino 2027Catania, rinnovo fino al 2027 per Mimmo Toscano: la soddisfazione di Pelligra - Il presidente del club rossazzurro, Ross Pelligra, annuncia l'accordo con l'allenatore per il prolungamento del contratto ... Scrive cataniatoday.it

catania rinnovo fino 2027Catania, Toscano rinnova fino al 2027. Ad annunciarlo è il presidente Pelligra - La notizia era nell'aria, mancava ormai solo l'ufficialità, che è arrivata, e direttamente dalle parole del presidente Rosario. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Catania Rinnovo Fino 2027