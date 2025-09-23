ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione del Comando Provinciale. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno messo a segno un nuovo colpo contro la diffusione illegale di armi. Durante un’operazione di controllo mirata, il Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa ha rinvenuto e posto sotto sequestro un fucile mitragliatore completo di munizioni. Controlli nel quartiere Librino. L’intervento si è concentrato in alcune aree demaniali del quartiere Librino, spesso al centro di episodi di utilizzo improprio. Questi spazi, nati per finalità istituzionali o ambientali, vengono talvolta trasformati abusivamente in depositi privati, con conseguenze che vanno dal degrado urbano all’impiego per fini illeciti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, mitragliatrice nascosta in un tombino scoperta dai Carabinieri