Cataldi lancia una borraccia verso Kone | cos'è successo al triplice fischio del derby Lazio-Roma

Il gesto di Danilo Cataldi subito dopo il derby Lazio-Roma. Il centrocampista biancoceleste vede Kone andare sotto la curva giallorossa con la bandierina col simbolo della Lazio e si infuria lanciando una borraccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lazio-Roma, Koné esulta con la bandierina e scatena l’ira di Cataldi (VIDEO) - Come accaduto nel derby vinto lo scorso gennaio, anche ieri a fine partita Manu Koné ha riproposto la sua (ormai celebre) esultanza impugnando la bandierina del calcio d’angolo, stavolta comprendo lo ... Da msn.com