"Ho ben chiaro il polso dello sport a Cesena e non posso che essere soddisfatto delle opportunità che questo territorio è in grado di offrire a chiunque voglia dedicarsi all’attività fisica, a partire dalle famiglie e dai giovani". Sono le parole con le quali l’assessore allo sport Christian Castorri ha commentato lo studio diffuso ieri dal Sole 24 Ore e che vede il nostro territorio provinciale in 45esima posizione, dato peggiore di tutta la Romagna. Castorri, si aspettava dati più lusinghieri? "Anche in passato ricordo che la nostra provincia era stata collocata indicativamente a metà classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castorri non si dispera e rilancia: "Pensiamo a un pattinodromo"