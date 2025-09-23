Castiglione delle Stiviere travolta dalla sua auto in garage | morta 55enne
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 23 settembre 2025 – Tragedia, questa mattina verso le 8.15, a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Una donna di 55 anni, Patrizia Sciambarella, è morta nel garage di casa in via Dalla Chiesa, un quartiere residenziale a sud della città. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la 55enne sarebbe scesa dalla propria autovettura per chiudere il basculante manuale del garage, ma sarebbe stata investita dalla sua stessa autovettura, che sembra fosse accesa, in folle e senza freno a mano. Il garage è in fondo a una piccola discesa che porta alla via e l’auto sarebbe scivolata all’indietro nella direzione della donna, schiacciandola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
