Castelluccio Valmaggiore si ferma per Paolo Coppolella L' allarme di Federacma | Terza morte in Puglia

Nuova tragedia nelle campagne pugliesi. Un uomo di 69 anni, Paolo Coppolella, ha perso la vita lunedì pomeriggio a Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando per raggiungere un fondo agricolo di famiglia. L’incidente, come. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Nel Foggiano, 11 Comuni al voto. Marchese eletto sindaco di Castelluccio. Lavagna terzo mandato ad Anzano.
Castelluccio Valmaggiore, agricoltore muore schiacciato dal trattore. Federacma: “È un’emergenza nazionale” - “Troppi trattori – prosegue Borio – sono vecchi, instabili, privi di rollbar e cinture di sicurezza. Riporta giornaledipuglia.com