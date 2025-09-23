Castelluccio Valmaggiore si ferma per Paolo Coppolella L' allarme di Federacma | Terza morte in Puglia

Foggiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tragedia nelle campagne pugliesi. Un uomo di 69 anni, Paolo Coppolella, ha perso la vita lunedì pomeriggio a Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando per raggiungere un fondo agricolo di famiglia. L’incidente, come. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castelluccio - valmaggiore

A Castelluccio Valmaggiore c'è la rassegna ‘Fuori Rotta Festival'

Castelluccio Valmaggiore Estate 2025: il programma degli eventi

Mietta live a Castelluccio Valmaggiore

Castelluccio Valmaggiore si ferma per Paolo Coppolella. L'allarme di Federacma: Terza morte in Puglia; Nel Foggiano, 11 Comuni al voto. Marchese eletto sindaco di Castelluccio. Lavagna terzo mandato ad Anzano.

Castelluccio Valmaggiore, agricoltore muore schiacciato dal trattore. Federacma: “È un’emergenza nazionale” - “Troppi trattori – prosegue Borio – sono vecchi, instabili, privi di rollbar e cinture di sicurezza. Riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Castelluccio Valmaggiore Ferma Paolo