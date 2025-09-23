Castellammare | Vicino di casa appicca incendio sotto la porta dei vicini Carabinieri arrestano 78enne

Una donna incinta ferita, fiamme domate dai vicini: arrestato l’autore dell’incendio doloso a Castellammare di Stabia. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per incendio doloso e lesioni personali un 78enne. L’uomo questa notte avrebbe cosparso con del liquido infiammabile la porta dell’abitazione di alcuni vicini al quinto piano dello stabile in cui vive a via Brambilla 31 per poi appiccare l’incendio. I vicini, insospettiti dai rumori, si sono fortunatamente svegliati subito e hanno spento le fiamme con non poche difficoltà. Una degli abitanti del quinto piano, una 38enne incinta, ha riportato lesioni ai piedi giudicate guaribili in 30 giorni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

